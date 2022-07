Il meglio dello sport sotto le stelle,gran finale per il XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini (Di lunedì 11 luglio 2022) - FIRENZE, 8 luglio 2022 /PRNewswire/



Emozioni intense e profonda soddisfazione hanno lasciato il segno sull'ultimo atto del XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini. Ieri sera, a Castiglion Fiorentino (Arezzo), la cerimonia di premiazione dei vincitori dell'edizione 2022 ha chiuso in bellezza la kermesse, organizzata dalla Fondazione Fair Play Menarini. I valori del "gioco corretto" hanno ritrovato il loro consueto palcoscenico e sono stati celebrati attraverso i personaggi sportivi che da oggi sono diventati ufficialmente portatori del messaggio del Premio. Anche stavolta il prestigioso riconoscimento è stato uno straordinario strumento di confronto e condivisione della più virtuosa ...

