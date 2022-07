“Il matrimonio in divisa va abolito | è maschilista” La denuncia dell’avvocato Carmen Posillipo

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ilin, le cosiddette nozze militari, con “il ‘colpetto‘ di sciabola sul fondoschiena della sposa sono maschiliste e vanno assolutamente abolite”. A esprimere tutto il suo disappunto, dopo avere assistito a una cerimonia di quel tipo, è l’avvocato, matrimonialista del foro casertano di Santa Maria Capua Vetere, già nota per le sue battaglie in favore del rispetto delle donne. Da tempo, infatti, l’avvocato è impegnata in una campagna contro la violenza di genere, soprattutto nelle scuole ma anche nelle piazze: “Invitiamo i ragazzi ad essere sensibili nei confronti dell’altro sesso – spiega – e, assistere a una scena del genere è fuorviante e diseducativo”. Inoltre, “molte di queste iniziative vengono realizzate con l’appoggio della Polizia di Stato e dei Carabinieri – sottolinea – e ...

