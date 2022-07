Il M5S manda un segnale a Draghi: niente voto. Ma c'è l'ok finale alla Camera (Di lunedì 11 luglio 2022) La Camera ha dato l'ok finale al dl Aiuti, su cui il governo ha posto la fiducia, con 266 sì e 47 no. I deputati del Movimento 5 Stelle non hanno partecipato alla votazione. Il testo passa ora all'esame del Senato. Il capogruppo grillino alla Camera, Davide Crippa, aveva annunciato poco prima della votazione la scelta di disertare, anche se la scorsa settimana i deputati avevano votato la fiducia al governo. "Il nostro sostegno all'esecutivo è stato esplicitato con la fiducia. Oggi per questioni puntuali, pur rilevando l'utilità di parte delle misure, bocciamo i metodi e non parteciperemo alla votazione finale", ha spiegato Crippa. “Nel dl aiuti ci sono misure importanti per sostenere famiglie e imprese, interventi utili seppur non risolutivi per frenare ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Laha dato l'okal dl Aiuti, su cui il governo ha posto la fiducia, con 266 sì e 47 no. I deputati del Movimento 5 Stelle non hanno partecipatovotazione. Il testo passa ora all'esame del Senato. Il capogruppo grillino, Davide Crippa, aveva annunciato poco prima della votazione la scelta di disertare, anche se la scorsa settimana i deputati avevano votato la fiducia al governo. "Il nostro sostegno all'esecutivo è stato esplicitato con la fiducia. Oggi per questioni puntuali, pur rilevando l'utilità di parte delle misure, bocciamo i metodi e non parteciperemovotazione", ha spiegato Crippa. “Nel dl aiuti ci sono misure importanti per sostenere famiglie e imprese, interventi utili seppur non risolutivi per frenare ...

