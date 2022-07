Il lungo post di Manuela Raffaeta sul marito Marco Melandri: “Dopo l’Isola se n’è andato con l’altra” (Di lunedì 11 luglio 2022) “Tutti i giorni ricevo messaggi da persone che mi chiedono perché non posto più foto con Marco“. Comincia così il lungo post con cui si è sfogata Manuela Raffaeta sui social, annunciando la fine della relazione con Marco Melandri. Già all’Isola dei Famosi 2022 era venuta alla luce la storia del pilota con un’altra donna (di cui non si conosce l’identità), ma lui si era detto pronto a recuperare il rapporto con la moglie. A distanza di qualche mese, però, le cose sembrano andate in un altro modo. Dopo il ritorno dall’Honduras, infatti, Melandri avrebbe lasciato Raffaeta e sarebbe tornato con la donna frequentata nel 2021. Manuela Raffaeta ha scelto di ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 11 luglio 2022) “Tutti i giorni ricevo messaggi da persone che mi chiedono perché nono più foto con“. Comincia così ilcon cui si è sfogatasui social, annunciando la fine della relazione con. Già aldei Famosi 2022 era venuta alla luce la storia del pilota con un’altra donna (di cui non si conosce l’identità), ma lui si era detto pronto a recuperare il rapporto con la moglie. A distanza di qualche mese, però, le cose sembrano andate in un altro modo.il ritorno dall’Honduras, infatti,avrebbe lasciatoe sarebbe tornato con la donna frequentata nel 2021.ha scelto di ...

