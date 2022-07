Il giovane attaccante del Napoli seguito in Serie C: interesse di un club campano (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Napoli sta svolgendo il suo ritiro precampionato a Dimaro Folgarida per preparare al meglio la prossima stagione. Gli azzurri saranno impegnati in Val di Sole fino a martedì 19 luglio, per poi ripartire in direzione Abruzzo, a Castel di Sangro, per il secondo ritiro dal 23 luglio al 6 agosto. In questo momento però è già presente un altro Napoli in Abruzzo: ad Alfedena, il Napoli Primavera, sotto gli ordini di mister Frustalupi, stanno disputando il loro ritiro precampionato. Gli azzurrini giocheranno ancora in Primavera 1 dopo la salvezza conquistata ai play out dello scorso campionato. Giuseppe D’Agostino Tra i maggiori protagonisti della scorsa stagione c’è stato sicuramente Giuseppe Ambrosino: l’attaccante 2003 ha segnato 20 gol, vincendo il titolo di capocannoniere e il premio come miglior ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilsta svolgendo il suo ritiro precampionato a Dimaro Folgarida per preparare al meglio la prossima stagione. Gli azzurri saranno impegnati in Val di Sole fino a martedì 19 luglio, per poi ripartire in direzione Abruzzo, a Castel di Sangro, per il secondo ritiro dal 23 luglio al 6 agosto. In questo momento però è già presente un altroin Abruzzo: ad Alfedena, ilPrimavera, sotto gli ordini di mister Frustalupi, stanno disputando il loro ritiro precampionato. Gli azzurrini giocheranno ancora in Primavera 1 dopo la salvezza conquistata ai play out dello scorso campionato. Giuseppe D’Agostino Tra i maggiori protagonisti della scorsa stagione c’è stato sicuramente Giuseppe Ambrosino: l’2003 ha segnato 20 gol, vincendo il titolo di capocannoniere e il premio come miglior ...

