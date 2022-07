Il Dl Aiuti arriva al Senato senza i voti del M5S (Di lunedì 11 luglio 2022) La Camera approva il decreto legge Aiuti, ma i deputati del M5S non hanno partecipato al voto. Forza Italia chiede la verifica di maggioranza Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) La Camera approva il decreto legge Aiuti, ma i deputati del M5S non hanno partecipato al voto. Forza Italia chiede la verifica di maggioranza

La Camera approva il Dl Aiuti, ma il M5s non partecipa al voto. FI chiede verifica a Draghi Forza Italia, con una nota di Berlusconi, arriva a chiedere a Draghi una verifica sull'attività del governo. Passa alla Camera il Dl Aiuti, con 266 voti favorevoli e 47 contrari (FdI e Alternativa).