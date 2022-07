Il comunicato di Ilary Blasi che mette fine al matrimonio con Totti (Di lunedì 11 luglio 2022) «Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato», fa sapere la conduttrice in una nota, per poi chiedere privacy e rispetto. Si erano conosciuti nel 2002, diventando in poco tempo una delle coppie più amate d'Italia Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 luglio 2022) «Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il miocon Francesco è terminato», fa sapere la conduttrice in una nota, per poi chiedere privacy e rispetto. Si erano conosciuti nel 2002, diventando in poco tempo una delle coppie più amate d'Italia

Pubblicità

trash_italiano : Sperando che il comunicato di Ilary e Totti sia in realtà un promo per un’edizione di Temptation Island tenuta nasc… - trash_italiano : Il comunicato di Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbe uscire alle ore 19 di questa sera. - smenichini : Draghi al Quirinale da Mattarella mentre si attende il comunicato Totti-Ilary. Sono quelle sere che la nota politica freme - annam_gil : RT @Daniele42074330: Comunicato di Totti e Ilary alle 19 Annuncio di Amadeus alle 20 Possibile crisi di governo #Ilary #Totti #Sanremo2023… - tizianossong : RT @conlalunapiena: Se disinstalliamo i social non potremo mai leggere il comunicato di separazione fra Totti e Ilary -