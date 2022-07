Il City accoglie un nuovo sponsor da 20 milioni

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il Manchesterha annunciato una nuova partnership per la stagione 2022/23. Si tratta di OKX, una delle piattaforme di criptovaluta leader a livello mondiale, che diventerà Official Training Kit Partner del club inglese. L’accordo vedrà OKX presente con il proprio brand sulla divisa da allenamento delle prime squadre maschili e femminili del Manchester. Calcio e Finanza.

Quella che è iniziata il 4 luglio lo è per davvero, in casa Palermo: la famiglia delFootball Group spalanca le porte equella rosanero capitanata da Dario Mirri. Che da adesso, avrà in ...... Manchester City sponsor crypto, il club inglese ha siglato un accordo per il kit d'allenamento con la piattaforma OKX ...