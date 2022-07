Il brano uscirà il 15 luglio e farà parte dell’album "18" nel quale l’attore ha collaborato con il chitarrista Jeff Beck (Di lunedì 11 luglio 2022) Johnny Depp vs Amber Heard: la saga continua. Pensavamo che la separazione più lunga e complicate di Hollywood fosse finita con la fine del processo per diffamazione intentato dalla star del cinema contro l’ex moglie, invece non è così. Se lei vuole fare annullare il processo per prove insufficienti, lui torna all’attacco a suon di musica. Il pirata più famoso del cinema, infatti, ha scritto una canzone sul processo contro Amber Heard. Amber Heard: «Amo ancora Johnny Depp». L’intervista dopo la sconfitta a processo ... Leggi su iodonna (Di lunedì 11 luglio 2022) Johnny Depp vs Amber Heard: la saga continua. Pensavamo che la separazione più lunga e complicate di Hollywood fosse finita con la fine del processo per diffamazione intentato dalla star del cinema contro l’ex moglie, invece non è così. Se lei vuole fare annullare il processo per prove insufficienti, lui torna all’attacco a suon di musica. Il pirata più famoso del cinema, infatti, ha scritto una canzone sul processo contro Amber Heard. Amber Heard: «Amo ancora Johnny Depp». L’intervista dopo la sconfitta a processo ...

