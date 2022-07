I paesi più vicini alla Russia hanno un ricordo vivido della violenza sovietica (Di lunedì 11 luglio 2022) Direttrice di ricerca all’Ehess e al Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen, François Daucé è appena tornata da una missione a Vilnius sul tema dell’accoglienza degli oppositori di Vladimir Putin e di Aljaksandr Lukashenka, i presidenti russo e bielorusso. In un’intervista al Monde, la specialista dell’ex Urss spiega che le reti di assistenza nell’est dell’Europa si sono attivate molto prima della guerra in Ucraina. Le Monde – Qual è l’entità dell’emigrazione russa generata dall’invasione dell’Ucraina? François Daucé – Migliaia di russi hanno abbandonato il loro paese e raggiunto l’Europa, soprattutto gli stati baltici, alcuni paesi dell’Asia centrale, la Turchia… Non tutti sono oppositori. Alcuni avevano paura, per loro e per i propri figli, di una coscrizione generalizzata. Altri sono partiti perché ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 luglio 2022) Direttrice di ricerca all’Ehess e al Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen, François Daucé è appena tornata da una missione a Vilnius sul tema dell’accoglienza degli oppositori di Vladimir Putin e di Aljaksandr Lukashenka, i presidenti russo e bielorusso. In un’intervista al Monde, la specialista dell’ex Urss spiega che le reti di assistenza nell’est dell’Europa si sono attivate molto primaguerra in Ucraina. Le Monde – Qual è l’entità dell’emigrazione russa generata dall’invasione dell’Ucraina? François Daucé – Migliaia di russiabbandonato il loro paese e raggiunto l’Europa, soprattutto gli stati baltici, alcunidell’Asia centrale, la Turchia… Non tutti sono oppositori. Alcuni avevano paura, per loro e per i propri figli, di una coscrizione generalizzata. Altri sono partiti perché ...

Pubblicità

luigidimaio : A #Bali per il #G20Indonesia, come Italia abbiamo ribadito che soltanto uniti possiamo affrontare la crisi alimenta… - ale_dibattista : La strategia della Russia è chiara. Guardare altrove. Rafforzare relazioni politiche, economiche e commerciali con… - Adnkronos : #Covid, l'analisi dell'#Istat: 'Con 16 milioni di contagi e oltre 160mila morti, l'Italia è tra i Paesi più colpiti… - effelina7155 : RT @Vito68122235: Video Fantastico!!!Notizia shock!!!! I paesi con minore mortalita' per covid 19 sono quelli che non vaccinano! I paesi c… - jontargetti : Fai un tweet per riflessione su gender gap e opportunità che hanno donne nei paesi più sviluppati (esempio Finlandi… -

A novembre la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi Mentre si osserva un netto calo dei tassi di natalità in diversi paesi in via di sviluppo, più della metà dell'aumento previsto della popolazione mondiale nei prossimi decenni sarà concentrato in ... Lo stop di Nord Stream ora spaventa Berlino: palestre calde ai poveri ... che da oggi attraverso Gazprom bloccherà i flussi dal gasdotto Nord Stream 1: la più grande ... Una mossa per ostacolare la corsa agli stoccaggi dei Paesi Ue in vista dell'inverno. Ma anche un azzardo ... Quotidiano Sanità Mentre si osserva un netto calo dei tassi di natalità in diversiin via di sviluppo,della metà dell'aumento previsto della popolazione mondiale nei prossimi decenni sarà concentrato in ...... che da oggi attraverso Gazprom bloccherà i flussi dal gasdotto Nord Stream 1: lagrande ... Una mossa per ostacolare la corsa agli stoccaggi deiUe in vista dell'inverno. Ma anche un azzardo ... Covid. Istat: “Italia insieme alla Spagna fra i paesi più colpiti nella Ue nel biennio 2020-2022”