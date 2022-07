I libri di esercizi (divertenti) per le vacanze per gli adulti: sesso e oroscopo, mettetevi alla prova tra passetempi e curiosità (Di lunedì 11 luglio 2022) Stanchi dei soliti cruciverba? Ebbene, questi libri di esercizi delle vacanze per adulti potrebbero fare allora proprio al caso vostro. Ormai da qualche tempo i quaderni con i “compiti” estivi sono tornati di moda, soprattutto tra i Millennials e la Gen Z, che li ha resi un accessorio super “instagrammabile” dell’estate. Niente a che vedere con quei libri zeppi di esercizi di grammatica e problemi di aritmetica che per anni sono stati l’incubo estivo di ogni bambino: qui ci sono passatempi, rebus, mandala da colorare e tantissime curiosità su due argomenti già di per se cult. Il sesso e il mondo degli oroscopi. L’idea è di Fabbri Editori che ha appena portato in libreria questi due libricini molto particolari, perfetti da infilare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Stanchi dei soliti cruciverba? Ebbene, questididelleperpotrebbero fare allora proprio al caso vostro. Ormai da qualche tempo i quaderni con i “compiti” estivi sono tornati di moda, soprattutto tra i Millennials e la Gen Z, che li ha resi un accessorio super “instagrammabile” dell’estate. Niente a che vedere con queizeppi didi grammatica e problemi di aritmetica che per anni sono stati l’incubo estivo di ogni bambino: qui ci sono passatempi, rebus, mandala da colorare e tantissimesu due argomenti già di per se cult. Ile il mondo degli oroscopi. L’idea è di Fabbri Editori che ha appena portato in libreria questi duecini molto particolari, perfetti da infilare ...

