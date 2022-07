I 10 migliori difensori centrali della Premier League 2022-23 (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 17:23:32 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Di Josh Barker Pubblicato: 11 luglio 2022 16:23Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2022 16:59 Chi è il miglior difensore centrale della Premier League? La Premier League prenderà il via il 5 agosto di quest’anno. Il Manchester City parteciperà alla competizione cercando di difendere ancora una volta la propria corona. Tuttavia, il City dovrà affrontare una forte concorrenza del Liverpool di Jurgen Klopp e potenzialmente del Chelsea. Qualunque squadra sollevi la Premier League questa volta, ovviamente, avrà bisogno di una solida linea di fondo. Il Man City ha vinto la stagione 2021/22 ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 11 luglio 2022)-07-11 17:23:32 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Di Josh Barker Pubblicato: 11 luglio16:23Ultimo aggiornamento: 11 luglio16:59 Chi è il miglior difensore centrale? Laprenderà il via il 5 agosto di quest’anno. Il Manchester City parteciperà alla competizione cercando di difendere ancora una volta la propria corona. Tuttavia, il City dovrà affrontare una forte concorrenza del Liverpool di Jurgen Klopp e potenzialmente del Chelsea. Qualunque squadra sollevi laquesta volta, ovviamente, avrà bisogno di una solida linea di fondo. Il Man City ha vinto la stagione 2021/22 ...

Pubblicità

fra_rombola : @BufaloEma @NicoSchira Ma se è uno dei migliori difensori della serie A per media voto... a 22 anni gli errori li p… - ZanchinLeonardo : @romeoagresti @GoalItalia Ma io mi chiedo, Skriniar con 28 anni sta per andare al PSG per 75 milioni, invece second… - MarcoBobbygoal : @Boboj29 Per la precisione, se escono i 2 migliori difensori, devono entrare i due nuovi ... migliori difensori.. - sunday_ky : @Ecatetriformis @esistenzialinte Concordo, anche se sulla carta Ruben Dias è considerato uno dei migliori difensori… - Rinascimentorom : @giuseppe_masala Ti assicuro che Burioni si può permettere avvocati difensori leggermente migliori di te. -