"Ho visto il tuo video su Spazio Napoli". Mario Rui emoziona il giovane tifoso (Di lunedì 11 luglio 2022) A volte bisogna saper aspettare pe poter realizzare i propri sogni. Oggi questa lezione l'ha imparata il giovane Flavio, tifoso azzurro di tredici anni presente al ritiro di Dimaro. Lo scorso anno, nel corso del ritiro di Castel Di Sangro, intervistammo il giovane tifoso, fan di Mario Rui che avrebbe voluto la su maglia numero 6 del Napoli autografata dal terzino del Napoli. Flavio con la maglia di Mario Rui Da Castel di Sangro a Dimaro Al termine dell'allenamento, il terzino portoghese si è intrattenuto con i tifosi per firmare autografi e scattare selfie. Una volta terminate tutte le firme, si è diretto verso Flavio autografando anche la maglia del giovane tifoso. Dopo aver firmato la maglietta, c'è stato ...

