Guerra in Ucraina, offensiva russa nel Donbass. Bombardamento provoca 19 morti (Di lunedì 11 luglio 2022) 19 persone sono morte in un Bombardamento avvenuto questa notte a Casiv Jar , cittadina Ucraina di circa 12mila abitanti che si trova nel Donbass , fra Sloviansk e Donetsk. Le truppe russe hanno colpito... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 luglio 2022) 19 persone sono morte in unavvenuto questa notte a Casiv Jar , cittadinadi circa 12mila abitanti che si trova nel, fra Sloviansk e Donetsk. Le truppe russe hanno colpito...

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco ricorda la tragedia della guerra in #Ucraina e della sofferenza di quel popolo. Poi, il particolare… - vaticannews_it : L’eredità di #SanBenedetto, una luce per l’#Europa sfigurata dalla #guerra. Leggi ?? - GiovaQuez : Ex magistrato: 'La responsabilità della Shoah è di medici e i giudici e la responsabilità di queste stragi è di med… - bendinelli2011 : RT @hystrionico1984: In Africa c'è il deserto ma la siccità è in Italia In Ucraina c'è la guerra ma lo stato d'emergenza è in Italia. Bana… - lalitapetila : RT @fattoquotidiano: A quattro mesi dall'inizio dell’invasione russa, Kiev si trova a fare i conti con mancanza di posti e povertà. Così il… -