Guerra in Ucraina, la diretta. Bombe a Cashiv Yar, 18 morti: si scava sotto le macerie, 22 intrappolati. Missili su Odessa (Di lunedì 11 luglio 2022) La Russia insiste con la sua Guerra all'Ucraina, gli attacchi non si fermano ma il Paese guidato da Zelensky continua a difendersi.Guerra in Ucraina, la diretta Ore 11.17 - Le... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 luglio 2022) La Russia insiste con la suaall', gli attacchi non si fermano ma il Paese guidato da Zelensky continua a difendersi.in, laOre 11.17 - Le...

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco ricorda la tragedia della guerra in #Ucraina e della sofferenza di quel popolo. Poi, il particolare… - vaticannews_it : L’eredità di #SanBenedetto, una luce per l’#Europa sfigurata dalla #guerra. Leggi ?? - GiovaQuez : Ex magistrato: 'La responsabilità della Shoah è di medici e i giudici e la responsabilità di queste stragi è di med… - 9Kostas2 : RT @Napalm51: Non ho capito: perché se uno dà ragione a Putin dovrebbe andare a vivere in Russia mentre uno che vuole vincere la guerra Ucr… - LucaBosco6 : @LegaSalvini C’è una guerra in Ucraina, rischio di una carestia mai vista, ucciso ex PM Giappone, crisi governo UK,… -