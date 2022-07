Green Pass | prime sei condanne a Roma per assalto Cgil

(Di lunedì 11 luglio 2022), 11 lug. (Adnkronos) - Seicomprese tra i 6 e i 4 anni e mezzo: questa la prima sentenza, in rito abbreviato, per l'alla sede dellaavvenuto nel corso della manifestazione nolo scorso 9 ottobre a. Il gup della Capitale ha condannato tra gli altri a 6 anni Fabio Corradetti, figlio della compagna di Giuliano Castellino, leaderno di Forza Nuova, già a processo con rito ordinario per lo stesso fatto. Condanna a 6 anni anche per Massimiliano Ursino, leader palermitano di Forza Nuova. Nei confronti degli imputati, accusati di devastazione e resistenza, il giudice ha accolto l'impianto accusatorio della pm Gianfederica Dito. Davanti al tribunale ordinario intanto prosegue il processo in rito ordinario che vede ...

Pubblicità

AndreaVenanzoni : Il carrozzone semantico e normativo del covid si sposta sulla crisi energetica senza nemmeno fare lo sforzo di camb… - borghi_claudio : @naloxxone Mi dica lei se 72 è meno di 21 e se 80mila è meno di 800. Sa, ero rimasto al fatto che i vaccini protegg… - iusEmanagement : 18 maggio 3 banche locali in China congelano 178 milioni di dollari di depositi, senza spiegare il perché. Le prote… - Sissijj14 : RT @Paolo3_P: Il green pass è la garanzia di trovarsi tra persone che non vinceranno Wimbledon. #Djokovic #NoVaxDjokoWin - LupescoGatto : “App che blocca i positivi al Covid” è perifrasi di green pass? -

HealthDesk

Il primario vuole dire ciò che già avviene: con la fine dele delle restrizioni dal 1° maggio, c'è una sorta di autoregolamentazione. I cittadini responsabili sanno quali sono le misure da ...leggi anche Covid, piano per l'autunno: sì ai vaccini per tutti, no alArticolo originale pubblicato su Money.it qui: Vaccino, parte ufficialmente la quarta dose per gli over 60: ecco ... Il green pass ha funzionato, ma a quale costo Roma, 11 lug. (Adnkronos) – Sei condanne comprese tra i 6 e i 4 anni e mezzo: questa la prima sentenza, in rito abbreviato, per l’assalto alla sede della Cgil avvenuto nel corso della manifestazione n ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...