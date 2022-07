Grand Tour del Grano, la prima tappa si è svolta a Lioni (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta, lo scorso 8 luglio, prima tappa del Graditi Tour con una visita al laboratorio “Le Vecchie Tradizioni” di Immacolata Di Paolo e a seguire con un convegno nella Sala Consiliare del Comune di Lioni (AV). E’ stata l’occasione per fare un punto sullo stato dell’arte del progetto Graditi – la cui finalità è utilizzare farine ottenute da grani antichi per nuovi prodotti ad alto valore salutistico per il consumatore, per la salvaguardia della biodiversità agraria e l’uso sostenibile del suolo – che vede come coordinatrice scientifica Maria Grazia Volpe dell’Istituto di scienze dell’alimentazione del Consiglio nazionale delle ricerche di Avellino e come capofila l’azienda agricola Ottavio Lucifero, oltre alla partecipazione dell’Istituto per la protezione sostenibile ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è, lo scorso 8 luglio,del Graditicon una visita al laboratorio “Le Vecchie Tradizioni” di Immacolata Di Paolo e a seguire con un convegno nella Sala Consiliare del Comune di(AV). E’ stata l’occasione per fare un punto sullo stato dell’arte del progetto Graditi – la cui finalità è utilizzare farine ottenute da grani antichi per nuovi prodotti ad alto valore salutistico per il consumatore, per la salvaguardia della biodiversità agraria e l’uso sostenibile del suolo – che vede come coordinatrice scientifica Maria Grazia Volpe dell’Istituto di scienze dell’alimentazione del Consiglio nazionale delle ricerche di Avellino e come capofila l’azienda agricola Ottavio Lucifero, oltre alla partecipazione dell’Istituto per la protezione sostenibile ...

Pubblicità

ilmondodisuk : Le disobbedienti/Le viaggiatrici del Grand Tour: Attilio Brilli e Simonetta Neri (ne) raccontano storie, amori, avv… - LeoganeMickael : RT @Caterinadiiorgi: La rivelazione shock di James May sull’ultima stagione di Grand Tour. - QuotidianoMotor : La rivelazione shock di James May sull’ultima stagione di Grand Tour. - motoblog : La rivelazione shock di James May sull’ultima stagione di Grand Tour. - Caterinadiiorgi : La rivelazione shock di James May sull’ultima stagione di Grand Tour. -