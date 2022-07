GRAN PREMIO D’AUSTRIA F1 | ANALISI ASCOLTI DI UN SUCCESSO FIRMATO SKY SPORT E TV8

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ieri c’è stata una nuova gara di Formula 1 che ha visto trionfare Leclerc con la Ferrari. Ilè stato trasmesso in diretta su Sky e poi in differita su Tv8, rete free del colosso della pay tv. Ma qual è la composizione del pubblico durante la diretta? Nel totale il GPha appassionato 1.518.000 telespettatori pari al 14,3% nella gara live su Sky e 1.895.000 con il 18,1% su Tv8. Passiamo alla composizione del pubblico per fasce anagrafiche, andando ad analizzare l’intero gruppo Sky nella giornata di domenica 10 luglio. L’inizia già alle 7 del mattino, quando il Gruppo Sky ottiene 192 mila telespettatori e il 5.3% di share. Dalle 9 alle 12 Sky si porta a 290.000 telespettatori e il 5.3% di share. Le tre ore che precedono la gara automobilistica, che comprendevano ...

Pubblicità

CB_Ignoranza : In casa della Red Bull, davanti a migliaia di tifosi orange di Verstappen, Charles Leclerc vince il gran premio d’A… - ScuderiaFerrari : Il debrief del Gran Premio d’Austria con @Marc_Gene ?? #essereFerrari ?? #AustrianGP - Eurosport_IT : Anche oggi un finale di Gran Premio sereno tutto sommato. - abeewithbooks : RT @leclercdata: ?? IL PREDESTINATO VINCE IL GRAN PREMIO D’AUSTRIA ?? - leclerc16x : RT @leclercdata: ?? IL PREDESTINATO VINCE IL GRAN PREMIO D’AUSTRIA ?? -

'È con grande soddisfazione che elargiamo questo', afferma Marco Palmieri, Presidente e ... con l'impegno quotidiano, ne sono inparte artefici'.Un'altra domenica di sport e grandi ascolti per Sky , trad'Austria di Formula 1, finale di Wimbledon maschile e l'esordio dell'Italia negli Europei 2022 di calcio femminile. Il trionfo di Charles Leclerc , trasmesso dalle 15:00 su Sky Sport F1, ...La Ferrari ha dominato in casa della Red Bull con Charles Leclerc che l'ha riportata alla vittoria in Austria a 19 anni dall'ultimo successo di Michael Schumacher, ma scatta un nuovo campanello d'alla ...Il servizio di tracking sarà fornito da Be Traced, Race Partner della manifestazione che si terrà dal 14 al 17 luglio 2022 ...