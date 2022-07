GRAN PREMIO D’AUSTRIA F1 | ANALISI ASCOLTI DI UN SUCCESSO FIRMATO SKY SPORT E TV8

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ieri c’è stata una nuova gara di Formula 1 che ha visto trionfare Leclerc con la Ferrari. Ilè stato trasmesso in diretta su Sky e poi in differita su Tv8, rete free del colosso della pay tv. Ma qual è la composizione del pubblico durante la diretta? Nel totale il GPha appassionato 1.518.000 telespettatori pari al 14,3% nella gara live su Sky e 1.895.000 con il 18,1% su Tv8. Passiamo alla composizione del pubblico per fasce anagrafiche, andando ad analizzare l’intero gruppo Sky nella giornata di domenica 10 luglio. L’inizia già alle 7 del mattino, quando il Gruppo Sky ottiene 192 mila telespettatori e il 5.3% di share. Dalle 9 alle 12 Sky si porta a 290.000 telespettatori e il 5.3% di share. Le tre ore che precedono la gara automobilistica, che comprendevano ...

Carlos Sainz con tutta probabilità dovrà partire dal fondo in griglia neldi Francia al Paul Ricard . Sul circuito di Le Castellet, dopo le fiamme che hanno avvolto la Ferrari dello spagnolo, con conseguente quarto zero stagionale, verrà montato il nuovo motore ...Un export che supera il 40 per cento e che conquista i mercati della Germania, dellaBretagna, ...che ci hanno consentito di ottenere l'alta onorificenza di Bilancio assegnata dal"...Espargaro è poi tornato sull'errore commesso nel Gran Premio di Catalogna, quando ha rallentato per esultare con un giro d'anticipo, scivolando dalla seconda alla quinta posizione: "Salutavo le person ...Il sette volte campione del mondo lancia un appello a chiunque avesse visto qualcosa. La Mercedes ha soccorso una tifosa, vessata dai tifosi di Verstappen, perchè vivesse la fine della gara ai box ...