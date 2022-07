GPS, scioglimento della riserva: le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) LIVE Lunedì 11 luglio alle 14:00 (Di lunedì 11 luglio 2022) Fino al 21 luglio è disponibile su Istanze online la finestra per la compilazione della domanda di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 20 luglio 2022, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, così come previsto dall’avviso ministeriale del 30 giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 luglio 2022) Fino al 21è disponibile su Istanze online la finestra per la compilazionedomanda diai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 202022, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, così come previsto dall’avviso ministeriale del 30 giugno. L'articolo .

Pubblicità

lacittanews : Di Giulia Boffa Le scadenze del mese di luglio riguardano le ferie, le assegnazioni provvisorie e l… - orizzontescuola : Scadenze luglio: ferie, assegnazioni provvisorie, scioglimento riserva titoli in GaE e GPS - scuolainforma : GPS 2022/24, domanda scioglimento riserva per inserimento in I fascia: la procedura - zazoomblog : GPS scioglimento della riserva: le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) LIVE Luned… - orizzontescuola : GPS, scioglimento della riserva: le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) LIVE Lune… -