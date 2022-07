Governo: Renzi, si può andare avanti anche senza M5s (Di lunedì 11 luglio 2022) Una verifica di maggioranza, come chiesto dal presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "se il Movimento Cinque Stelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Una verifica di maggioranza, come chiesto dal presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "se il Movimento Cinque Stelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme con il ...

Pubblicità

espressonline : ?? #Uberfiles - Carlo De Benedetti ex azionista del colosso e mediatore segreto con il governo Renzi: Dall’ingegnere… - AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - MagaMagaoz : @GiuseppeConteIT La invito a riflettere sulle complicazioni che una crisi di governo porterebbe in questo momento.… - niccolopoletto : RT @espressonline: ?? #Uberfiles - Carlo De Benedetti ex azionista del colosso e mediatore segreto con il governo Renzi: Dall’ingegnere mail… - r1voluzionenera : @La_manina__ io non capisco ancora cosa vi hanno fatto i renziani, governo renzi miglior governo post tangentopoli… -