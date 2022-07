Governo, Renzi: “Per me si può andare avanti anche senza M5S” (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se il Movimento Cinquestelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme con il presidente del Consiglio”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della presentazione del libro ‘Vita e persecuzione di Giovanni Falcone’ dell’ex ministro socialista Claudio Martelli, a Milano, risponde a chi gli chiede se sia d’accordo con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sulla necessità di una verifica di Governo. “Io sono orgoglioso di avere mandato a casa Conte e di avere portato al Governo Mario Draghi – dice Renzi -. E chiaro che se non c’è più il M5S, per me si può andare avanti anche senza; bisogna però vedere se ci sono la volontà e i numeri e su che cosa. Qui c’è da non perdere i soldi europei, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se il Movimento Cinquestelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme con il presidente del Consiglio”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, a margine della presentazione del libro ‘Vita e persecuzione di Giovanni Falcone’ dell’ex ministro socialista Claudio Martelli, a Milano, risponde a chi gli chiede se sia d’accordo con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sulla necessità di una verifica di. “Io sono orgoglioso di avere mandato a casa Conte e di avere portato alMario Draghi – dice-. E chiaro che se non c’è più il M5S, per me si può; bisogna però vedere se ci sono la volontà e i numeri e su che cosa. Qui c’è da non perdere i soldi europei, ...

