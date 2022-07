Governo, contro Ius Scholae e dl cannabis ora la Lega gioca la carta dell’ostruzionismo per rallentare i lavori alla Camera (Di lunedì 11 luglio 2022) Tutti i deputati della Lega hanno chiesto la parola, e sono intervenuti “a titolo personale“. L’oggetto del dibattito? La proposta di legge sull’Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Ma cosa avevano da dire tutti i parlamentari del Carroccio sulla proposta di legge sull’Its, che è già stata approvata, in un testo unificato, dalla Camera e poi modificata dal Senato? In realtà poco, visto che hanno tutti dichiarato voto favorevole. I 65 interventi avevano un obiettivo diverso: fare ostruzionismo in modo da rallentare i lavori alla Camera, in vista dell’arrivo in Aula del dl cannabis e dello Ius Scholae. A spiegarlo sono fonti parlamentari della stessa Lega: l’intento è di far slittare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Tutti i deputati dellahanno chiesto la parola, e sono intervenuti “a titolo personale“. L’oggetto del dibattito? La proposta di legge sull’Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Ma cosa avevano da dire tutti i parlamentari del Carroccio sulla proposta di legge sull’Its, che è già stata approvata, in un testo unificato, de poi modificata dal Senato? In realtà poco, visto che hanno tutti dichiarato voto favorevole. I 65 interventi avevano un obiettivo diverso: fare ostruzionismo in modo da, in vista dell’arrivo in Aula del dle dello Ius. A spiegarlo sono fonti parlamentari della stessa: l’intento è di far slittare il ...

Pubblicità

elio_vito : La Lega minaccia il governo per le proposte parlamentari su cittadinanza e cannabis, presentate ad avvio legislatur… - Corriere : «Mi fa pena l’Italia prima ancora del governo. Conte ha consegnato un foglio che sembrava la dichiarazione di Miss… - francescocosta : Oggi su Morning: come comportarsi in questa strana estate; l’incendio a Roma; il governo prepara un altro decreto c… - Serbofilo2018 : RT @EntropicBazaar: Da domani martedì 12 luglio fino a giovedì 14 luglio SCIOPERO dei tassisti contro l'art.10 del DDL di questo governo pi… - AttilaAzureRive : RT @pier_falasca: La Russia sta tagliando le forniture di gas all’Italia e alla Germania come ricatto. Ma anziché avere un governo riunito… -