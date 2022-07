Governo, clima rovente in casa M5S. E tra alleati c'è chi evoca crisi (Di lunedì 11 luglio 2022) La temperatura in casa Cinque Stelle resta rovente, e tra gli alleati ora c'è chi evoca addirittura il pericolo di una crisi di Governo e sollecita invece una verifica che porti a completare il lavoro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) La temperatura inCinque Stelle resta, e tra gliora c'è chiaddirittura il pericolo di unadie sollecita invece una verifica che porti a completare il lavoro ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : Sia chiaro che a me non serve solidarietà. Servirebbe preoccupazione generale per la violenza della categoria e per… - ElenaTheTuscan : Ma davvero c’è il clima di crisi di governo? - MauroPetricca : RT @AzzurraBarbuto: Tuttavia, capi di Stato e di governo non fanno che gettare benzina sul fuoco. Draghi, ad esempio, aveva chiesto la non… - apocalittica : RT @AzzurraBarbuto: Tuttavia, capi di Stato e di governo non fanno che gettare benzina sul fuoco. Draghi, ad esempio, aveva chiesto la non… - AzzurraBarbuto : Tuttavia, capi di Stato e di governo non fanno che gettare benzina sul fuoco. Draghi, ad esempio, aveva chiesto la… -