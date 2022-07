Governo allo sbaraglio sul Covid, così ci riporta al lockdown (Di lunedì 11 luglio 2022) «Secondo te quest'autunno richiudono tutto?». È una delle domande che mi stanno rivolgendo più spesso, come sei io fossi al Governo con loro. O come se io fossi un parlamentare di una repubblica parlamentare. La domanda viene posta quasi fosse un rito scaramantico, quasi imposta dal rinnovato slancio mediatico che viene dato ai contagi e addirittura - alla riedizione dei colori per classificare le regioni. «Richiudono tutto?». Purtroppo io penso che torneremo a fare i conti con le solite restrizioni. Per colpa dell'omicron e delle varianti? No, per colpa di un Governo che ancora una volta arriva a settembre senza uno straccio di piano alternativo a quello che ha imprigionato l'Italia con regole assurde. Vediamone alcune delle maggiori questioni aperte. 1. Conteggio di malati per altre patologie gravi con anche il virus che diventano malati di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) «Secondo te quest'autunno richiudono tutto?». È una delle domande che mi stanno rivolgendo più spesso, come sei io fossi alcon loro. O come se io fossi un parlamentare di una repubblica parlamentare. La domanda viene posta quasi fosse un rito scaramantico, quasi imposta dal rinnovato slancio mediatico che viene dato ai contagi e addirittura - alla riedizione dei colori per classificare le regioni. «Richiudono tutto?». Purtroppo io penso che torneremo a fare i conti con le solite restrizioni. Per colpa dell'omicron e delle varianti? No, per colpa di unche ancora una volta arriva a settembre senza uno straccio di piano alternativo a quello che ha imprigionato l'Italia con regole assurde. Vediamone alcune delle maggiori questioni aperte. 1. Conteggio di malati per altre patologie gravi con anche il virus che diventano malati di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : #GiuseppeConte, l’Amleto a cui è appeso un governo, si è preso il fine settimana per stare con la famiglia e riflet… - tempoweb : #Governo allo sbaraglio sul #Covid, così ci riporta al #lockdown #omicron #11luglio @gparagone #paragone… - paolo_r_2012 : RT @fattoquotidiano: #GiuseppeConte, l’Amleto a cui è appeso un governo, si è preso il fine settimana per stare con la famiglia e rifletter… - mcristinabenett : #conte e suoi 5*. I più poltronari di tutti. Sfidano l'unico non poltronaro che se si stufa dei capricci ci molla e… - mcarapezza1 : Tra le urgenze di Conte al governo Draghi, facilitazioni per il superbonus edilizio. Provvedimento costato allo sta… -