Gorno Tempini Cdp | ‘Accompagniamo il teritorio verso futuro sostenibile’

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Da 170 anni Cdp si occupa di finanza ma ieri come oggi rimane cruciale il tema della conoscenza. Cdp sin dall’inizio è stata una realtà centralizzata con sede a Roma ma abbiamo capito che essere sul territorio è un valore aggiunto. Essere qua oggi per noi vuol dire essere ancora più efficienti per le imprese, intercettando i bisogni del territorio in una delle realtà più significative del nostro Paese; vuol dire favorire la crescita e l’innovazione, aiutando imprese ed amministrazioni. Le prossime sfide delsaranno innovazione e sostenibilità”.Lo ha affermato Giovanni, Presidente Cdp, commentando la tappa veneta del roadshow di Cassa Depositi e Prestiti. “L’innovazione non è un fenomeno solitario ma un circolo virtuoso tra tre attori principali: imprese, ricerca e istituzioni. In questo contesto ...