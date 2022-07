Google paga 118 milioni di dollari per risarcire delle ex dipendenti discriminate (Di lunedì 11 luglio 2022) Google ha accettato di pagare 118 milioni di dollari per risolvere una causa collettiva per discriminazione di genere che coinvolge circa 15mila donne. La causa è emersa per la prima volta nel 2017 da ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 luglio 2022)ha accettato dire 118diper risolvere una causa collettiva per discriminazione di genere che coinvolge circa 15mila donne. La causa è emersa per la prima volta nel 2017 da ...

Pubblicità

pimma77 : @frontiere_zero se mi apri i DM te lo mando in pdf, altrimenti se ti metti in private browsing e cerchi il titolo s… - __ANT_Z_ : @MadonnaRossella @markorusso69 @BeatriciLindra - bizcommunityit : Lavoro, l'Inps: 'Per il 23% dei lavoratori paga più bassa del Reddito di cittadinanza' | Il 32% dei pensionati ha m… - News24_it : Lavoro, l'Inps: 'Per il 23% dei lavoratori paga più bassa del Reddito di cittadinanza' | Il 32% dei pensionati ha m… - bizcommunityit : Un nuovo decreto per le accise e i salari: l’anticipo del taglio del cuneo fiscale nelle buste paga a fine luglio -