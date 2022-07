Golf, PGA Tour: Trey Mullinax vince all’ultimo putt un Barbasol Championship all’insegna del maltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Non è stato un weekend facile quello del Barbasol Championship. Tra nebbia, pioggia e ritardi vari, si è riuscito faticosamente ad arrivare alla conclusione del torneo a Nicholasville in Kentucky. Una gara ricca di insidie e di soprese che non poteva avere un finale migliore di un duello all’ultimo putt. Ad avere la meglio è stato Trey Mullinax, alla prima vittoria in carriera sul PGA Tour che gli vale anche la qualificazione per il prossimo Open Championship. Grandissima costanza di rendimento lungo i quattro round nonostante le tantissime interruzioni ma quello che rimarrà impresso nella memoria sue e di tutti gli spettatori sarà quel meraviglioso putt alla 18 con cui è riuscito a staccare definitivamente Kevin Streelman sul ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Non è stato un weekend facile quello del. Tra nebbia, pioggia e ritardi vari, si è riuscito faticosamente ad arrivare alla conclusione del torneo a Nicholasville in Kentucky. Una gara ricca di insidie e di soprese che non poteva avere un finale migliore di un duello. Ad avere la meglio è stato, alla prima vittoria in carriera sul PGAche gli vale anche la qualificazione per il prossimo Open. Grandissima costanza di rendimento lungo i quattro round nonostante le tantissime interruzioni ma quello che rimarrà impresso nella memoria sue e di tutti gli spettatori sarà quel meravigliosoalla 18 con cui è riuscito a staccare definitivamente Kevin Streelman sul ...

Pubblicità

zazoomblog : Golf PGA Tour: non c’è pace per il Barbasol Championship. Nuova interruzione durante il terzo round in testa Max Mc… - AleBellicini : RT @IanJamesMora: E’ tempo che il PGA Tour ed il DP World Tour parlino con la LIV golf - IanJamesMora : E’ tempo che il PGA Tour ed il DP World Tour parlino con la LIV golf - Gazzettadiroma : A North Berwick, nel torneo delle Rolex Series – organizzato in combinata da DP Tour e PGA Tour – con Francesco ed… - Sauro71 : Golf in versione western: tutti contro tutti, minacce di morte comprese -