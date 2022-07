Gli Zero Assoluto tornano con il singolo Psicologia sociale (Di lunedì 11 luglio 2022) che racconta il senso di libertà che ci regala solo l’estate Esce venerdì 15 luglio 2022, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, Psicologia sociale, il nuovo singolo degli Zero Assoluto. “È la fine di un’estate. È una sensazione mista: l’estate che sfuma lentamente, quel senso di leggerezza che raramente altre stagioni ci concedono. Siamo leggeri, tutto è concesso, sfuggiamo dalle convenzioni della quotidianità e ci crogioliamo un po’, in questo spaziotempo di sospensione, dove la condivisione e la vita sociale ci fanno vivere al massimo” raccontano “Questa è la Psicologia sociale che abbiamo cercato di raccontare in questa canzone, un brano che racconta quel senso di libertà che ci regala solo l’estate, quando chi siamo e cosa ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) che racconta il senso di libertà che ci regala solo l’estate Esce venerdì 15 luglio 2022, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica,, il nuovodegli. “È la fine di un’estate. È una sensazione mista: l’estate che sfuma lentamente, quel senso di leggerezza che raramente altre stagioni ci concedono. Siamo leggeri, tutto è concesso, sfuggiamo dalle convenzioni della quotidianità e ci crogioliamo un po’, in questo spaziotempo di sospensione, dove la condivisione e la vitaci fanno vivere al massimo” raccontano “Questa è lache abbiamo cercato di raccontare in questa canzone, un brano che racconta quel senso di libertà che ci regala solo l’estate, quando chi siamo e cosa ...

