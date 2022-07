Gli Stati Uniti d’America, il sistema delle sanzioni e le manovre anticinesi. L’opinione di Valori (Di lunedì 11 luglio 2022) Gli Stati Uniti d’America si approfittano della loro egemonia finanziaria e del potere tecnologico e si impegnano in coercizioni economiche in nome della protezione della sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti d’America hanno emanato alcune leggi nazionali, come l’International Emergency Economic Powers Act, il Global Magnitsky Human Rights Accountability Act e il Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, e hanno emesso una serie di ordini esecutivi per prendere di mira e sanzionare specifici Paesi, entità o individui. Le regole ambigue contenute in questi atti e ordini esecutivi, come il “principio dei contatti minimi” e la “dottrina degli effetti”, sono un’intensa espansione della giurisdizione delle leggi nazionali statunitensi. Gli ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 luglio 2022) Glisi approfittano della loro egemonia finanziaria e del potere tecnologico e si impegnano in coercizioni economiche in nome della protezione della sicurezza nazionale. Glihanno emanato alcune leggi nazionali, come l’International Emergency Economic Powers Act, il Global Magnitsky Human Rights Accountability Act e il Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, e hanno emesso una serie di ordini esecutivi per prendere di mira e sanzionare specifici Paesi, entità o individui. Le regole ambigue contenute in questi atti e ordini esecutivi, come il “principio dei contatti minimi” e la “dottrina degli effetti”, sono un’intensa espansione della giurisdizioneleggi nazionali statunitensi. Gli ...

