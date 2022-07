Gli album musicali in offerta per il Prime Day 2022: Sfera Ebbasta, Queen, Ennio Morricone e tanti altri (Di lunedì 11 luglio 2022) Con un giorno di anticipo è già disponibile una selezione di album musicali in offerta per il Prime Day 2022, con un assortimento tra artisti italiani e internazionali. Il Prime Day 2022 inizierà domani, martedì 12 luglio, e durerà fino a mercoledì 13 luglio. Da oggi lunedì 11 luglio, tuttavia, è possibile acquistare alcuni dischi in offerta. Sfera Ebbasta – Rockstar (Edizione Autografata in esclusiva, 2018) Con Rockstar Sfera Ebbasta sdogana definitivamente la trap in Italia grazie a canzoni entrate nella storia come la title-track, Ricchi X Sempre, Cupido e l’edizione Popstar con la super hit Happy Birthday. offerta ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Con un giorno di anticipo è già disponibile una selezione diinper ilDay, con un assortimento tra artisti italiani e internazionali. IlDayinizierà domani, martedì 12 luglio, e durerà fino a mercoledì 13 luglio. Da oggi lunedì 11 luglio, tuttavia, è possibile acquistare alcuni dischi in– Rockstar (Edizione Autografata in esclusiva, 2018) Con Rockstarsdogana definitivamente la trap in Italia grazie a canzoni entrate nella storia come la title-track, Ricchi X Sempre, Cupido e l’edizione Popstar con la super hit Happy Birthday....

Pubblicità

gippu1 : 13) Come fanno il tifo gli italiani negli anni Ottanta? Senza troppe cerimonie né testi ricercati, cantando tutti i… - chanlixblueprnt : SONO ARRIVATI GLI ALBUM - carlo234556 : @justtmat @mariahshoney_ Si perché poi gli stream vengono convertiti in copie vendute per gli album basta guardare… - umbaciodelivery : @justtmat @mariahshoney_ Gli streams delle canzoni vengono convertite in copie vendute dell’album si - serymeloni : @scloog71 Oh ma è in top 50 eh....con tutti gli album e le canzoni estive uscite secondo me è contento...e si vede!… -