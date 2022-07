Giostra crollata a Palma Campania, sui social il video del terrore. La bimba ricoverata torna a casa (Di lunedì 11 luglio 2022) Gira sui social il video che documenta il crollo della Giostra avvenuto ieri sera a Palma Campania, nell'area parcheggio di via Querce.Lo hanno girato, con lo smartphone, alcuni cittadini del... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 luglio 2022) Gira suiilche documenta il crollo dellaavvenuto ieri sera a, nell'area parcheggio di via Querce.Lo hanno girato, con lo smartphone, alcuni cittadini del...

Pubblicità

fanpage : ULTIM'ORA Tragedia in serata a Palma Campania dove una giostra è crollata travolgendo numerosi bambini - infoitinterno : Indagato il gestore della giostra crollata nel Napoletano - biancacle : RT @mattinodinapoli: Indagato il gestore della giostra ?crollata nel Napoletano - biancacle : RT @RaiNews: Una giostra è crollata in un luna park allestito a Palma Campania, in provincia di Napoli (Video). Il cedimento della struttur… - RaiNews : Una giostra è crollata in un luna park allestito a Palma Campania, in provincia di Napoli (Video). Il cedimento del… -