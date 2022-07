Giorgetti, 'per Governo serve riflessione su revisione sistema dei farmaci' (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. - "La domanda di farmaci, vaccini e strumenti diagnostici è in Italia, ma anche in altri Paesi, principalmente una domanda pubblica sostenuta dal sistema sanitario nazionale. Il Governo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. - "La domanda di, vaccini e strumenti diagnostici è in Italia, ma anche in altri Paesi, principalmente una domanda pubblica sostenuta dalsanitario nazionale. Il...

Pubblicità

ladyonorato : E oggi, il governo tramite #Giorgetti dichiara che “non ci sono le condizioni per lo stato di crisi dell’azienda di… - MISE_GOV : Fondo sviluppo tecnologie e #intelligenzaArtificiale Da #settembre imprese e centri di ricerca possono fare domanda… - CarloCalenda : Il 24/9 a Milano organizzeremo un grande incontro per la costruzione del polo liberaldemocratico. E' aperto a tutte… - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: Salvini sospetta un governo tecnico dopo le elezioni del 2023. Per chiarimenti può rivolgersi a Giorgetti. - CarlottaMarche7 : RT @giangoSGV: Salvini: “Proveranno a fermarci in tutti i modi… (anche) lavorando per un nuovo governo tecnico” Giorgetti ancora non glie… -