Giorgetti, 'pandemia shock ci ha fatto rivedere politiche farmaceutiche' (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - Per le politiche farmaceutiche i "due termini fondamentali sono 'sicurezza' e 'preparazione', e su questo terreno il compito delle istituzioni è quello di creare intorno all'industria farmaceutica privata, impegnata a fornire appunto prevenzione e sicurezza, l'ambiente regolatorio, di mercato e, quando necessario, di supporto finanziario agli investimenti in ricerca e produzione. Non sempre ciò è avvenuto in modo adeguato, ma la pandemia è stato per tutti i paesi uno shock che ha condotto a rivedere le politiche pubbliche". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, aprendo l'evento 'InnovaCtion, cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro', promosso da GlaxoSmithKline (Gsk) presso la propria ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - Per lei "due termini fondamentali sono 'sicurezza' e 'preparazione', e su questo terreno il compito delle istituzioni è quello di creare intorno all'industria farmaceutica privata, impegnata a fornire appunto prevenzione e sicurezza, l'ambiente regolatorio, di mercato e, quando necessario, di supporto finanziario agli investimenti in ricerca e produzione. Non sempre ciò è avvenuto in modo adeguato, ma laè stato per tutti i paesi unoche ha condotto alepubbliche". Lo ha detto Giancarlo, ministro dello Sviluppo economico, aprendo l'evento 'InnovaCtion, cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro', promosso da GlaxoSmithKline (Gsk) presso la propria ...

