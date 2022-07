«Già da oggi il via libera alla quarta dose per tutti gli ultrasessantenni». L’annuncio di Speranza (Di lunedì 11 luglio 2022) Il governo accelera sui secondi richiami della vaccinazione anti Covid, dopo che le agenzie europee Ecdc ed Ema hanno raccomandato di somministrare una nuova dose booster almeno agli over 60. In vista di una possibile nuova ondata in autunno, con le reinfezioni già in aumento in questi mesi estivi, il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che già da oggi: «adegueremo le nostre linee guida, circolare e indicazioni» in base a quanto deciso dalle agenzie europee. La campagna quindi riparte immediatamente: «Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni», ha ribadito Speranza intervenendo a un convegno della Uil pensionati. «Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta – ha aggiunto il ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Il governo accelera sui secondi richiami della vaccinazione anti Covid, dopo che le agenzie europee Ecdc ed Ema hanno raccomandato di somministrare una nuovabooster almeno agli over 60. In vista di una possibile nuova ondata in autunno, con le reinfezioni già in aumento in questi mesi estivi, il ministro della Salute Robertoha annunciato che già da: «adegueremo le nostre linee guida, circolare e indicazioni» in base a quanto deciso dalle agenzie europee. La campagna quindi riparte immediatamente: «Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione dellaanche alle persone sopra i 60 anni», ha ribaditointervenendo a un convegno della Uil pensionati. «Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta – ha aggiunto il ...

Pubblicità

AlexBazzaro : 23.07 Repubblica si degna di fare un articolo su #burioni che offende una ragazza disabile e scrive: “la ragazza… - AntoVitiello : Alessandro #Florenzi è tornato oggi a #Milanello, Pierino #Kalulu già nella giornata di ieri si è allenato nonostan… - AliprandiJacopo : ???? Comicia la stagione della #ASRoma. #Zalewski il primo ad arrivare a Trigoria alle 7.30, poi il neo acquisto… - takeusomewhere : RT @perplimimi: Oggi mi sono svegliata presto e per portarmi avanti, in nome della produttività, ho iniziato a piangere già dalle 7 e un qu… - alessiobae : RT @perplimimi: Oggi mi sono svegliata presto e per portarmi avanti, in nome della produttività, ho iniziato a piangere già dalle 7 e un qu… -