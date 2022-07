Gazzetta – Roma dopo Zaniolo: nel mirino Dybala, Zaha e il giovane Gonçalo Ramos (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-10 13:27:14 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: Anche se la Juve non ha ancora formalizzato un’offerta per il talento giallorosso, Tiago Pinto si sta dando da fare per un’alternativa: ecco qual è la situazione oggi Giornata di riposo, oggi, per José Mourinho e i giocatori prima dell’ultimo allenamento a Trigoria (domani) e della partenza per il ritiro portoghese (martedì). Non si riposa, invece, Tiago Pinto perché il mercato incombe (sono giorni delicati per la trattativa Frattesi) e, soprattutto, c’è la situazione Zaniolo da sbloccare. Da una parte c’è l’interesse della Juve che non è (ancora) diventata un’offerta ufficiale e definitiva, dall’altra c’è la necessità di trovare quanto prima chi possa, eventualmente, sostituire l’attaccante. I DUE ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-10 13:27:14 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato delladello Sport: Anche se la Juve non ha ancora formalizzato un’offerta per il talento giallorosso, Tiago Pinto si sta dando da fare per un’alternativa: ecco qual è la situazione oggi Giornata di riposo, oggi, per José Mourinho e i giocatori prima dell’ultimo allenamento a Trigoria (domani) e della partenza per il ritiro portoghese (martedì). Non si riposa, invece, Tiago Pinto perché il mercato incombe (sono giorni delicati per la trattativa Frattesi) e, soprattutto, c’è la situazioneda sbloccare. Da una parte c’è l’interesse della Juve che non è (ancora) diventata un’offerta ufficiale e definitiva, dall’altra c’è la necessità di trovare quanto prima chi possa, eventualmente, sostituire l’attaccante. I DUE ...

