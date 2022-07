Gazzetta – Manchester City, va veloce il rinnovo di Foden: verso i 12 milioni di euro a stagione… (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 15:37:17 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport: Voglia di prolungare da entrambe le parti… Non è certo una novità riscontrare che Phil Foden (22 anni) è uno degli uomini di fiducia di Pep Guardiola nel cuore del Manchester City. Per ora rimane legato agli Sky Blues fino al 2024. Inoltre, secondo i dati forniti da Transfermarkt, la sua valutazione di mercato si attesta su cifre molto alte, 90 milioni di euro. Intanto il Daily Star anticipa che le parti coinvolte continuano ad avvicinarsi alle posizioni per il rinnovo contrattuale. Tutto questo, ovviamente, con la missione di allungare il legame del giovane calciatore. Sembra quindi che Foden andrà a percepire uno ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 15:37:17 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalladello Sport: Voglia di prolungare da entrambe le parti… Non è certo una novità riscontrare che Phil(22 anni) è uno degli uomini di fiducia di Pep Guardiola nel cuore del. Per ora rimane legato agli Sky Blues fino al 2024. Inoltre, secondo i dati forniti da Transfermarkt, la sua valutazione di mercato si attesta su cifre molto alte, 90di. Intanto il Daily Star anticipa che le parti coinvolte continuano ad avvicinarsi alle posizioni per ilcontrattuale. Tutto questo, ovviamente, con la missione di allungare il legame del giovane calciatore. Sembra quindi cheandrà a percepire uno ...

