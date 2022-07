Gazzetta: la Juve alza il tiro per Koulibaly, 7 milioni più bonus al giocatore e 40 al Napoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Napoli spera che Koulibaly accetti l’offerta da 6 milioni netti all’anno per le prossime 5 stagioni e il futuro da dirigente. Intanto le big d’Europa non stanno a guardare. Il Chelsea ha offerto al senegalese 9 milioni di euro netti a stagione, anche se non si sa per quanti anni. La Juventus ha in mente di alzare la sua offerta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Nelle ultime ore è emersa la disponibilità del club di Agnelli ad alzare ulteriormente le proposte avanzate a Fali Ramadani nel recente incontro milanese con Federico Cherubini, responsabile dell’area sportiva Juventina. Ai posti di comando della Continassa si stanno convincendo come sia necessario alzare la posta per KK. Così da quota 6 ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilspera cheaccetti l’offerta da 6netti all’anno per le prossime 5 stagioni e il futuro da dirigente. Intanto le big d’Europa non stanno a guardare. Il Chelsea ha offerto al senegalese 9di euro netti a stagione, anche se non si sa per quanti anni. Lantus ha in mente dire la sua offerta. Lo scrive ladello Sport. “Nelle ultime ore è emersa la disponibilità del club di Agnelli adre ulteriormente le proposte avanzate a Fali Ramadani nel recente incontro milanese con Federico Cherubini, responsabile dell’area sportivantina. Ai posti di comando della Continassa si stanno convincendo come sia necessariore la posta per KK. Così da quota 6 ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? JUVE, E ORA ZANIOLO Tutte le #notizie ?? - Gazzetta_it : #Juve, nuova offerta per #Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò - napolista : Gazzetta: la Juve alza il tiro per #Koulibaly, 7 milioni più bonus al giocatore e 40 al Napoli Agnelli prepara la… - AdeNugraha999 : RT @Gazzetta_it: Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni -