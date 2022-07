Gazprom taglia il gas all’Italia | tre motivi per preoccuparci

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ci siamo cullati sugli allori un po’ come nei primi mesi del covid. Ricordate? Cantavamo sui balconi. Disegnavamo arcobaleni. Sorridevamo alla possibilità di stare un po’ in casa. “Andrà tutto bene” un corno. Non è andata affatto come speravamo. E non andrà bene neppure con la crisi del gas. Per mesi ci siamo convinti che sostituire il gas di Putin sarebbe stato un gioco da ragazzi. Che Mosca non avrebbe mai rinunciato a fornirci il metano per non perdere introiti. Che sarebbe bastato fare qualche viaggio a Tunisi, in Turchia, cercare un paio di navi rigassificatrici, rivedere qualche contratto. Niente di più sbagliato. E ce ne stiamo rendendo conto solo ora che mancano pochi mesi all’arrivo dell’inverno.il gasLa notizia di oggi è cheha deciso di ridurre di un terzo la fornitura di ...