Gazprom taglia ancora un terzo della fornitura di gas all'Italia. Mosca chiude il flusso dal Nord Stream 1 verso la Germania, allarme dell'Ue: "Putin usa l'energia come arma" (Di lunedì 11 luglio 2022) Saranno forniti 21 milioni di metri cubi rispetto alla media di 32 milioni. Prima dell'inizio della guerra la fornitura era di 63 milioni di metri cubi. Cingolani: «Lanceremo una campagna su risparmio acqua e gas»

