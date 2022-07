Gazprom riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia (Di lunedì 11 luglio 2022) La Russia riduce di un terzo le forniture all'Italia rispetto alla media degli ultimi giorni. È quanto si evince da una nota dell'Eni. "Gazprom - scrive la compagnia Italiana - ha comunicato che per ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 11 luglio 2022) La Russiadi unleall'rispetto alla media degli ultimi giorni. È quanto si evince da una nota dell'Eni. "- scrive la compagniana - ha comunicato che per ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Eni, Gazprom riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : La Russia riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia. 'Gazprom - scrive Eni - ha comunicato che oggi fornirà… - MediasetTgcom24 : Gas, Eni: Gazprom riduce di un terzo le forniture all'Italia #gazprom #russia #eni - Cinquantenni : RT @Adnkronos: Gas #Russia, #Gazprom riduce le forniture: per l'Italia si apre l'ipotesi razionamenti? 'I rischi sono altissimi per l'inver… - AnthoniStarkk : RT @IlariaBifarini: Gazprom riduce di un terzo la fornitura di gas in Italia. È in ballo la tenuta economica e sociale del Paese e voi vi f… -