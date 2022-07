Gazprom ha ridotto di un terzo il gas verso l'Italia (Di lunedì 11 luglio 2022) Ore 8.50 - La conferma da Mosca Gazprom ha ridotto stamane di un terzo la fornitura di gas verso l'Italia. La notizia è stata confermata anche dall'Eni. La società russa ha annunciato di aver ridotto da 32 a 21 milioni di metri cubi la fornitura quotidiana al nostro paese Leggi su panorama (Di lunedì 11 luglio 2022) Ore 8.50 - La conferma da Moscahastamane di unla fornitura di gasl'. La notizia è stata confermata anche dall'Eni. La società russa ha annunciato di averda 32 a 21 milioni di metri cubi la fornitura quotidiana al nostro paese

