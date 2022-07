Gas russo, Mosca taglia un terzo del flusso per l’Italia. In Ue colpiti 12 paesi: in Austria -70% da Gazprom (Di lunedì 11 luglio 2022) Il più grande produttore di petrolio Austriaco OMV (Österreichische Mineralölverwaltung) ha annunciato – in una nota – che Gazprom sta riducendo ancora di più le forniture di gas dopo l’avviso dello stop dei flussi per 10 giorni di manutenzione al gasdotto Nord Stream. Questo provoca una «riduzione del 70 per cento» del gas che arriva dall’hub di Baumgarten, comune Austriaco vicino al confine slovacco. La Russia, inoltre, sta riduce di un terzo le forniture all’Italia rispetto alla media degli ultimi giorni. Lo si legge in una nota dell’Eni. «Gazprom – scrive la compagnia italiana – ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Il più grande produttore di petrolioco OMV (Österreichische Mineralölverwaltung) ha annunciato – in una nota – chesta riducendo ancora di più le forniture di gas dopo l’avviso dello stop dei flussi per 10 giorni di manutenzione al gasdotto Nord Stream. Questo provoca una «riduzione del 70 per cento» del gas che arriva dall’hub di Baumgarten, comuneco vicino al confine slovacco. La Russia, inoltre, sta riduce di unle forniture alrispetto alla media degli ultimi giorni. Lo si legge in una nota dell’Eni. «– scrive la compagnia italiana – ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al ...

