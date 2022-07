Gas | la Russia taglia le forniture all' Italia Eni | «Oggi ridotte di un terzo | solo 21 milioni di metri cubi»

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ritiene 'il taglio totale delle forniture di gas dalla Russia, lo… - Open_gol : La fase 2 dei tagli all’energia: con il razionamento residenziale si risparmia il 20% del gas che arriva dalla Russ… - francescocosta : Oggi su Morning: come comportarsi in questa strana estate; l’incendio a Roma; il governo prepara un altro decreto c… - PrOfETA_71 : @erex_piov La Russia è un partner dell'Europa da decenni, ci ha già conquistato commercialmente con il gas e il pet… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: La Russia riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia. 'Gazprom - scrive Eni - ha comunicato che oggi fornirà a Eni… -

RaiNews

... lo testimoniano anche le ultime notizie relative allo stop per dieci giorni alle forniture didallaalla Germania per lavori di manutenzione programmati al Nord Stream 1. Le forniture ...Stop per 10 giorni al Nord Stream 1 Stop per dieci giorni alle forniture didallaalla Germania per lavori di manutenzione programmati al Nord Stream 1. Le forniture dovrebbero essere ... Il taglio totale del gas dalla Russia lo scenario più probabile, dice il ministro francese Le Maire La Russia ha ridotto di un terzo le forniture all'Italia rispetto alla media degli ultimi giorni. Lo rende noto l'Eni. "Gazprom - scrive la compagnia italiana - ha comunicato che per la giornata di lu ...«Per la giornata di oggi — comunica la società controllata ca Cassa Depositi — fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni par ...