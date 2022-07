Gas, la Russia taglia le forniture all'Italia. Eni: «Oggi ridotte di un terzo: solo 21 milioni di metri cubi». Ue: Putin usa l'energia come arma (Di lunedì 11 luglio 2022) La Russia taglia le forniture di gas all'Italia. Oggi, 11 luglio, la quantità di gas che verrà fornita al nostro paese da Gazprom sarà infatti ridotta di un terzo rispetto... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 11 luglio 2022) Laledi gas all', 11 luglio, la quantità di gas che verrà fornita al nostro paese da Gazprom sarà infatti ridotta di unrispetto...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Russia riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia. 'Gazprom - scrive Eni - ha comunicato che oggi fornirà… - Open_gol : La fase 2 dei tagli all’energia: con il razionamento residenziale si risparmia il 20% del gas che arriva dalla Russ… - francescocosta : Oggi su Morning: come comportarsi in questa strana estate; l’incendio a Roma; il governo prepara un altro decreto c… - buzzax66 : RT @jacopo_iacoboni: la Russia sta ricattando Italia e Germania con il taglio del gas (più che dimezzato a noi) In un paese normale tutti… - Profilo3Marco : RT @RaiNews: Lo spettro del razionamento in Europa si fa sempre più concreto -