Gas | Gazprom taglia il flusso all' Italia | meno 30% in un giorno

(Di lunedì 11 luglio 2022) Eni ha annunciato un brusco stop dell'invio di gas dalla Russia all'. L'ente per l'energia ha annunciato che riceverà dalla russavolumi pari a 21 milioni di metri cubi.'ha ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Eni, Gazprom riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : La Russia riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia. 'Gazprom - scrive Eni - ha comunicato che oggi fornirà… - MediasetTgcom24 : Gas, Eni: Gazprom riduce di un terzo le forniture all'Italia #gazprom #russia #eni - IlnazionalistaD : RT @jacopo_iacoboni: Gazprom taglia ancora di 1/3 il gas all’Italia, da inizio guerra forniture più che dimezzate (siamo a 21 milioni di me… - Se23rex : Gas, Eni: Gazprom riduce di un terzo le forniture all'Italia Quando le #sanzioni servono…??????per mandarci in malora -

ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi dipari a circa 21 milioni di metri cubi/giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri ...Eni annuncia cheoggi fornirà quasi il 30% in meno rispetto alle forniture degli ultimi ...L'effetto domino della chiusura di Nord Stream 2: sul gas l'Europa è dipendente da una Germania in totale sudditanza psicologica verso la Russia ...Sul fronte di guerra, le forze ucraine hanno ripreso il controllo del villaggio di Ivanivka, a Kherson. Kiev: "Uccisi 37.400 soldati russi dall'inizio del conflitto".