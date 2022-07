Gas | Gazprom taglia del 33% le forniture italiane | ecco il piano anti-spreco

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il colosso russo del gas,, riduce di un terzo ledirette al nostro paese, come risposta alle sanzioni economiche rivolte alla Russia, secondo una nota Eni. Siamo ancora lontani dalla crisi energetica, ma è certo ildel nostro Paese nel caso in cui il taglio dovesse farsi più acuto. Si passa dai 32 milioni di metri cubi al giorno a 21 milioni, ma è previsto un aggiornamento se la situazione dovesse mutare. Diverse le politiche energetiche previste nel caso di un’ulteriore diminuizione del volume di gas: dal maggior affidamento sull’energia a carbone delle centrali al razionamento delle grandi industrie, fino a misure che riguardano direttamente le famiglie: risparmio sull’illuminazione pubblica e sui termostati. Via un terzo delledi gas, ma è pronto il ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Eni, Gazprom riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : La Russia riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia. 'Gazprom - scrive Eni - ha comunicato che oggi fornirà… - MediasetTgcom24 : Gas, Eni: Gazprom riduce di un terzo le forniture all'Italia #gazprom #russia #eni - SoniaLaVera : RT @FQLive: #ULTIMORA Gas, Eni: 'Gazprom riduce di un terzo le forniture all'Italia' - albertoorselli : RT @FQLive: #ULTIMORA Gas, Eni: 'Gazprom riduce di un terzo le forniture all'Italia' -

- scrive la compagnia italiana - ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi dipari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi ...Il gasdotto Nord Stream 1, la più grande infrastruttura di importazione didell'Unione europea di proprietà della società russa, è in regime di manutenzione. I lavori dureranno fino al 21 luglio ma governi, mercati e aziende temono che la chiusura possa essere ...La Russia taglia ancora il gas all’Italia. Eni annuncia che Gazprom oggi fornirà quasi il 30% in meno rispetto ai giorni scorsi.L'effetto domino della chiusura di Nord Stream 2: sul gas l'Europa è dipendente da una Germania in totale sudditanza psicologica verso la Russia ...