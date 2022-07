Gas | Eni | “Gazprom riduce di un terzo le forniture all’Italia”

Pubblicità

Gazprom ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi/giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi/giorno. Lo riferisce Eni in una nota, sottolineando che fornirà ulteriori informazioni.