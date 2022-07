Futuro Belotti, il Gallo sogna il Milan: Roma e Napoli restano due opzioni (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Futuro di Belotti è ancora tutto da decidere, tante le proposte per l’attaccante ma lui aspetta il Milan Il Futuro di Belotti è ancora tutto da scrivere. Svincolato dal 30 giugno, giorno in cui è scaduto il suo contratto con il Torino. Tante le richieste giunte all’attaccante: Nizza, Monza, Fiorentina e Monaco, tutte rispedite al mittente per ora. Il Gallo, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbe aspettando il Milan. Belotti vuole una big e attende l’offerta giusta. Roma e Napoli restano due opzioni percorribili per l’azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Ildiè ancora tutto da decidere, tante le proposte per l’attaccante ma lui aspetta ilIldiè ancora tutto da scrivere. Svincolato dal 30 giugno, giorno in cui è scaduto il suo contratto con il Torino. Tante le richieste giunte all’attaccante: Nizza, Monza, Fiorentina e Monaco, tutte rispedite al mittente per ora. Il, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbe aspettando ilvuole una big e attende l’offerta giusta.duepercorribili per l’azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

