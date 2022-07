Fronte del gas: da Mosca un terzo in meno verso l’Italia. Ue: colpiti 12 paesi. Snam: già il 64% stoccato (Di lunedì 11 luglio 2022) La Russia riduce di un terzo le forniture all’Italia rispetto alla media degli ultimi giorni. Lo dice una nota dell’Eni. «Gazprom – scrive la compagnia italiana – ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno. Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi». Lo stop di dieci giorni, da tempo annunciato, doveva in teoria essere solo una formalità tecnica, ma nel contesto della guerra in Ucraina ma mercati e aziende temono che la chiusura possa essere prolungata. Nord Stream 1 trasporta 55 miliardi di metri cubi (bcm) all’anno di gas dalla Russia alla Germania sotto il Mar Baltico. «Putin continua a usare l’energia come un’arma. Dodici ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) La Russia riduce di unle forniture alrispetto alla media degli ultimi giorni. Lo dice una nota dell’Eni. «Gazprom – scrive la compagnia italiana – ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno. Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi». Lo stop di dieci giorni, da tempo annunciato, doveva in teoria essere solo una formalità tecnica, ma nel contesto della guerra in Ucraina ma mercati e aziende temono che la chiusura possa essere prolungata. Nord Stream 1 trasporta 55 miliardi di metri cubi (bcm) all’anno di gas dalla Russia alla Germania sotto il Mar Baltico. «Putin continua a usare l’energia come un’arma. Dodici ...

